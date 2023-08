Leral Santé/ Infertilité masculine: Une pathologie exclusive aux hommes avec une pluralité de causes... Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 20:28 | | 0 commentaire(s)| Leral Santé a abordé le sujet "Infertilité masculine", une pathologie exclusive aux hommes. Le médecin, spécialisé en urologie, a recadré le sujet, avant de développer sur les causes et les conséquences. Le spécialiste a évoqué plusieurs causes pouvant entraîner cette infertilité. Ainsi, il encourage les couples à plus de prudence, de retenue et de compréhension mutuelle. Puisque, généralement, lorsque le couple tarde à avoir d’enfants, le premier réflexe est d’accuser la femme, alors que le problème peut-être du côté de l’homme.



