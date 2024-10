Leral TV exprime son soutien aux journalistes de Sanslimites, victimes d’agression

Leral TV se joint à l’indignation générale, suite à l’agression physique inadmissible subie par deux journalistes de Sanslimites, Ngoné Saliou Diop et Maty Sarr Niang, ce mercredi matin, lors de la convocation du leader politique Bougane Guèye Dany, à la Division spéciale de la Cybercriminalité.



Ces journalistes, présentes pour couvrir l’événement avec professionnalisme et dans l’exercice légitime de leur métier, ont été attaquées par des individus identifiés comme des proches du leader politique. Leral TV condamne fermement ces actes de violence, qui constituent une atteinte grave à la liberté de la presse et à l’intégrité physique des journalistes.



La liberté d’informer est un pilier fondamental de la démocratie et rien ne saurait justifier de telles actions à l’encontre de professionnels de la presse. La protection des journalistes doit être une priorité pour garantir une couverture médiatique impartiale et sans intimidation.



Leral TV apporte tout son soutien à Ngoné Saliou Diop et Maty Sarr Niang et encourage les autorités compétentes à diligenter une enquête, pour traduire les auteurs de ces actes en justice. Nous espérons que des sanctions exemplaires seront prises, afin de dissuader ce genre d’agressions contre la presse, essentielle à la société.



Nous réitérons notre solidarité avec Sanslimites et rappelons que les attaques contre des journalistes, ne font que renforcer notre détermination à défendre la liberté d’informer et à dénoncer ces comportements inacceptables.











La rédaction de Leral TV