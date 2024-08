Leral avait demandé où sont passés les 23 milliards de VRD de Diamniadio : voici ce qui s’est réellement passé selon les proches d’Abdoulaye Sylla et d’Ecotra

En 2019, Amadou Ba, alors ministre des Finances, avait proposé au président Macky Sall de récupérer ces 23 milliards pour faire face aux difficultés financières auxquelles l'État du Sénégal faisait face, étant à un niveau d'endettement critique. Cette décision a lourdement pénalisé Abdoulaye Sylla, qui, ne pouvant pas attendre le remboursement, a exercé une pression sur l'État. En réponse, l'État a négocié un prêt de 7 milliards de FCFA avec la Banque de Crédit Agricole pour Ecotra.



Cependant, les choses se sont compliquées lorsque la nouvelle direction générale de la Banque de Crédit Agricole a bloqué les comptes d'Abdoulaye Sylla, en raison du remboursement dû des 7 milliards de FCFA. Abdoulaye Sylla avait proposé à la Banque de racheter la créance que l'État du Sénégal lui devait, mais cette proposition a été refusée.



Ce n’est que lundi 5 août que le ministre des Finances a trouvé une solution, aboutissant à la signature d’une convention. Si l'État du Sénégal honore ses dettes, la créance sera recouvrée globalement avant la fin de l’échéance. Le protocole stipule que le remboursement global de 7 milliards 422 277 651 FCFA sera effectué selon des modalités définies. La première échéance, d’un montant d’un milliard de FCFA, est fixée pour octobre 2024 et se poursuivra jusqu’en avril 2025 pour le même montant, la dernière échéance étant prévue en mai 2025 pour un montant de 422 277 651 FCFA.



Abdoulaye Sylla est désormais dans de bonnes dispositions pour continuer les travaux. Les responsables de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio se sont récemment rendus sur les lieux et ont salué positivement l’avancement des travaux. De plus, une facture de 6 milliards de FCFA devrait bientôt être payée à Ecotra, contredisant ainsi certaines informations erronées qui circulaient.



Il est à noter que, de manière surprenante, des tensions entre Amadou Ba et Abdoulaye Sylla existaient avant 2019, période où Abdoulaye Sylla était encore en bons termes avec Macky Sall. Il a même été rapporté qu’ils se sont disputés devant Macky Sall lors d'une réunion au Palais.



Il devient donc impératif pour Amadou Ba de justifier où sont passés ces 23 milliards de FCFA.