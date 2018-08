Leral.net innove avec les Khoutba des mosquées chaque vendredi en Haute définition et en Live in direct Dans le souci d'innover et de répondre à toutes les aspirations de nos internautes, Leral.net dans sa rubrique actualité et vidéo religieuses, a décidé de ne ménager aucun effort pour proposer aux internautes les sermons (Khoutba) des différentes mosquées de Dakar en Haute définition et en live in direct. Leral a commencé ainsi ce vendredi 17 août 2018 par le sermon de le l’imama de la mosuqée omarienne sise sur la Corniche.



Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Août 2018 à 15:03





