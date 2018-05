Leral.net lance son nouveau design pour les téléphones ce lundi 14 mai à …… Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 05:34 commentaire(s)| C’est le grand lifting à Leral.net. Votre site préféré fait sa mue symbolisée par un nouveau look qui allie beauté visuelle et confort technique avec de nouveaux paramètres techniques qui visent à rendre le site préféré des Sénégalais, plus fluide et plus accessible dans le défilement et le chargement.









Leral.net, s’informer en temps réel En plus de cela, Leral.ne t mise sur la plus-value d’une nouvelle équipe de journalistes aguerris et de jeunes journalistes afin de proposer le meilleur de ce qui se fait en matière de site aux internautes si fidèles à Leral.net , dont les rangs ne cessent de grossir pour une fidélité toujours plus forte à leur plateforme Web et TV, sans oublier les réseaux sociaux.Dans cette révolution technique, Leral.net qui se veut encore plus accessible et léger pour ses illustres visiteurs, a réfléchi sur un nouveau design qui prendra effet, ce jeudi 10 mai. Une date charnière qui révélera un tout nouveau look qui répondra assurément aux attentes de ses nombreux visiteurs qui ont fait de ce portail le deuxième le plus visité au Sénégal.Récemment, en plus de cette place de choix acquise grâce à votre soutien, Leral.net était le site le plus coté dans le dernier rapport de Google insights derrière Campus France.C’est pourquoi dans son développement technique et stratégique, leral.net s’est attelé à mettre en place une rédaction composée d’une douzaine de jeunes journalistes qui se sont fixés comme défi de faire leurs preuves dans la presse online. A leurs côtés, de grosses pointures du journalisme signeront des papiers et des reportages Web de qualité sur Leral.net et Leral TV, afin de mettre dans des conditions optimales de performance le site pour le grand bonheur des « Leralnautes » qui sont la seule raison d’exister de Leral.net.Dans un souci d’informer en temps réel, toutes les heures, la Une de Leral.net affichera de nouvelles informations fraîches qui se relaieront au fil de la journée pour que tous les visiteurs soient servis selon leur disponibilité et leurs besoins. Leral.net rappelle aussi que sa seule mission consiste à informer. Rien d’autre.Et pour répondre à ce sacerdoce qui est d’informer et juste, informer, le deuxième portail sénégalais le plus visité au Sénégal après Seneweb.com - pionnier de l’information en ligne dans la sous-région ouest-africaine-, s’est doté des moyens de ses ambitions.Dans un premier temps, Leral.net va d’abord se pencher sur le service de nos internautes mobiles avec l’application Leral.net. Aussi, le concepteur de cette nouvelle application et plateforme reste ouvert pour les suggestions et critiques, vous pouvez le contacter au +221 78 131 62 62 ( Whatshapp ) et l’adresse mail : pdg@leral.net .

