Les 10 conseils de Facebook pour lutter contre les fake news 480 000 millions de liens sont partagés chaque semaine sur Facebook. En mars 2018, 586 millions de pages et faux comptes diffusant des informations choquantes, ont été supprimés.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

1-Méfiez-vous des titres. Les fausses nouvelles ont souvent des titres accrocheurs ou très incitatifs, tout en majuscules avec des points d’exclamation. 2- Examinez attentivement l’URL. Une URL frauduleuse conçue pour ressembler à une autre, peut être le signe d’un site de fausses informations. 3-Effectuez des recherches sur la source. Vérifiez que l’actualité a été rédigée par une source de confiance reconnue pour son exactitude. 4-Faites attention aux mises en forme inhabituelles. De nombreux sites de fausses informations contiennent des fautes d’orthographe ou une présentation incohérente. 5-Tenez compte des photos. Les fausses nouvelles contiennent souvent des images ou des vidéos retouchées. Il arrive parfois que la photo soit authentique, mais qu’elle ait été sortie de son contexte. Vous pouvez rechercher la photo ou l’image afin de vérifier sa provenance.

6-Contrôlez les dates. Les fausses nouvelles contiennent parfois des chronologies incohérentes ou des dates d’événements qui ont été modifiées.

7-Vérifiez les preuves apportées. Vérifiez les sources de l’auteur pour vous assurer qu’elles sont exactes.

8-Consultez d’autres articles. Si aucune autre source ne fait référence à cette actualité, il peut s’agir d’une fausse information.

9-L’actualité est-elle un canular ou une blague ? Il est parfois difficile de faire la différence entre une fausse nouvelle et une forme d’humour ou de satire. Vérifiez si votre source est connue pour ses parodies.

10-Certaines actualités sont délibérément fausses. Faites preuve de sens critique lorsque vous lisez des actualités, et ne partagez que les informations qui sont pour vous crédibles.



