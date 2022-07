Les 10 personnes les plus riches du monde ont perdu 250 milliards $ au premier semestre de cette année Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juillet 2022 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Les 10 personnes les plus riches du monde, dont le PDG de Tesla Elon Musk et le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, ont subi une baisse de 250 milliards $ de leur valeur nette dans les 6 premiers mois de 2022.



Selon la liste des milliardaires de Bloomberg, les personnes figurant sur sa liste sont devenues moins riches en raison de la chute des marchés boursiers américains en 2022. Les participations dans les entreprises qu’elles ont fondées représentent une grande partie de leurs fortunes.



Les marchés boursiers ont connu leur pire premier semestre depuis 1970, le S&P 500 perdant plus de 20 % de sa valeur.



Cela signifie que des personnes comme le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, ainsi que Musk, Bezos et Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, ont pris de gros coups à leur fortune. La grande majorité des milliardaires de l’indice fort de 500 valent bien moins qu’au début de l’année.



La perte a été ressentie le plus durement par Musk et Bezos, qui ont perdu 120 milliards $ de leur richesse depuis le début de l’année.



Le cours de l’action de Tesla a chuté de 41 % cette année, en raison de l’incertitude économique et de la tentative de Musk d’acheter Twitter, tandis que les actions d’Amazon ont chuté de plus de 34 % depuis le début de 2022.



Cependant, les deux Indiens de la liste, Gautam Adani et Mukesh Ambani, ont connu des augmentations de leur valeur nette.



Adani gère des ports et la plus grande mine de charbon de l’Inde, bénéficiant de la hausse des prix des matières premières cette année dans un contexte de chaînes d’approvisionnement serrées et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.



Ambani, un industriel, possède également le plus grand complexe de raffinerie de pétrole au monde, un autre produit qui a grimpé en flèche depuis que la Russie a envahi l’Ukraine.



