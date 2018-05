Les 2 Sénégalais tués en Centrafrique : Le ministère des Affaires étrangères exprime "sa tristesse et sa consternation"

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) exprime dans un communiqué, sa « tristesse » et sa « consternation », suite au décès de deux compatriotes Cheikh GUISSE et Issagha DIALLO, tués par les milices anti-balaka, Mardi 01 Mai 2018 vers 14h à Bangui, en République Centrafricaine (RCA).



« Ils ont été attaqués par des manifestants, alors qu’ils sortaient de la mosquée du quartier de PK5 de Bangui », renseigne le document. Lequel ajoute: «Notre Ambassadeur à Yaoundé et notre Consul Honoraire à Bangui suivent le dossier, en relation avec les familles des victimes ».

