Les 5 meilleures techniques pour augmenter le trafic de son site web Si vous voulez augmenter le volume de vos ventes, construire un site web, va être une étape importante et indispensable pour attirer de nouveaux clients. Une fois celui-ci créé, il va falloir le promouvoir pour attirer les potentiels visiteurs. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les 5 meilleures techniques pour augmenter votre trafic sur le web.



Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

Créer régulièrement du contenu de qualité

C’est la technique la plus créative. Vous devrez créer de longs articles de qualité pour que Google puisse vous considérer comme un référent dans votre domaine. Ainsi, un article de 1000 à 2000 mots régulièrement publié sur votre site donnera à l’algorithme de Google le signal que vous êtes une référence dans votre domaine. Il fera ensuite remonter votre site dans les premières pages, vous offrant une plus grande visibilité.



Pour pouvoir rédiger de longs articles intéressants, il faudra entrer dans les détails tout en restant intéressant. Vous devrez aussi insérer des liens et des visuels. Les visuels aèreront votre article et vous aideront à bénéficier d’une meilleure note de lecture dispensée par Google.



Les liens, quant à eux, permettront de lier vos articles entre eux. Vous pourrez par exemple parler d’une spécificité précise dans votre article et développer cette spécificité dans un autre article plus complet. Il faudra alors lier les deux pour que le visiteur ait toutes les infos possibles sur le sujet.

Créer un titre accrocheur

Le titre est la première chose qu’un lecteur va voir de votre contenu. Une récente étude montre même que 60% des articles partagés sur les réseaux sociaux ne sont pas lu. Pour que cela ne vous arrive pas, il va falloir suivre quelques règles. Parmi les techniques qui vous sont offertes, vous pourrez donc :

Offrir une astuce : comment générer un bon trafic sur votre site ?

Faire un top : comme le top 5 des meilleures techniques pour augmenter son trafic

Proposer une affirmation chiffrée qui pourra éveiller la curiosité du visiteur : astuces pour gagner 10 000 visiteurs par mois

Votre titre devra bien sûr comporter les mots clés qui apparaitront plusieurs fois dans l’article. Le ou les mots clés vont définir le corps de votre article. En les incluant au titre, votre lecteur a directement l’information du sujet de l’article qu’il s’apprête à lire. Mais cela servira aussi à Google qui les utilisera pour améliorer votre référencement et vous faire monter plus facilement dans les premiers résultats du moteur de recherche.



Si vous publiez un guide, n’hésitez pas à le partager plusieurs fois dans la journée sur vos réseaux sociaux. Si une personne n’a pas vu l’info passer à cause du flux important d’articles partagés sur ces plateformes, il serait dommage qu’il ne lise pas votre article qui pourrait potentiellement lui plaire.



Si vous avez des doutes, une technique simple consiste à écrire les différents titres et les lire plusieurs fois à haute voix. Ainsi vous pourrez choisir le titre qui sonne mieux à votre oreille.

Par exemple, cet article du blog Bonjour Rome a créé le TOP 5 des restaurants à Rome en 2019 pour les touristes en Italie, afin d’optimiser le nombre de clics :



S’appuyer sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont les plateformes qui drainent le plus de monde en ligne,



Pensez à aussi incorporer un bouton de partage sur les réseaux directement sur vos articles. En un clic, le lecteur pourra partager votre site et donc multiplier le nombre de lecteur et visiteurs. De plus, ces boutons sont souvent équipés de compteurs de clics qui permettent aux autres lecteurs de se rendre compte de la viralité de la publication et de partager à leur tour.



L’emailing est aussi très important, n’hésitez pas à encourager vos lecteurs à s’inscrire. En partageant leur mail, ils recevront, à rythme régulier, des mails pour les prévenir des nouveautés de votre site. Une façon numérique de fidéliser le client et ajouter de grandes chances de le voir revenir sur votre site.

Le backlinking des liens morts pour augmenter le trafic

Beaucoup de sites possèdent des liens morts. Ce sont des liens qui ne sont plus visités, mais encore bien présents sur lesdits sites. Ces liens vous pouvez les utiliser pour améliorer le trafic de votre site. Comment ? Il faudra dans un premier temps demander l’autorisation au propriétaire du site que vous souhaitez utiliser. Et celui-ci a tout intérêt à accepter. En effet, si vous profitez de son flux de visiteur, il profite du vôtre. Ancré à votre page récente, son article remontera dans les requêtes Google. Soyez pertinent dans le choix de vos partenaires. Inutile de proposer à un site un backlinking si celui-ci n’a rien à voir avec le thème du vôtre.



Si vous voulez trouver ces liens morts, utilisez l’extension Google : check my links. Tapez ensuite dans la barre de recherche « Page de lien » et la thématique recherchée. Il vous faudra ensuite trouver les articles en rapport au vôtre et contacter le propriétaire pour lui proposer votre backlinking en mettant en avant l’avantage de l’augmentation des vues sur son espace web mort.

Écumez les forums et commentez les autres articles

Une technique qui a déjà fait ses preuves par le passé, consiste à commenter les articles déjà très bien référencés sur le web en y insérant un lien vers votre site web.



Vous pourrez par exemple apporter un avis construit ou une vision différente du problème et promettre une solution fiable complémentaire grâce à votre article. C’est une technique qui apporte généralement un nombre correct de visiteurs. Souvent intéressés par le sujet, ils ne manqueront pas de pouvoir en apprendre un peu plus en suivant votre lien en commentaire.

Quentin Pakiry

