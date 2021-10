Les Adieux de Tatie Jambon, le nouveau show de Marianne James Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Avec Tatie Jambon, on chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui vont devenir à coup sûr des classiques. Tatie Jambon et ses acolytes nous embarquent via la compagnie Ai...





Source : Marianne James est de retour sur les planches en fin d'année et reprend son personnage de Tatie Jambon. Elle annonce dix représentations exceptionnelles dus spectacle musical Les Adieux de Tatie Jambon à 16h30 du 18 au 31 décembre 2021 au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. A réserver dès à présent.Source : https://www.podcastjournal.net/Les-Adieux-de-Tatie...

