Les Armées sénégalaise et gambienne mènent une patrouille dans 9 villages frontaliers du côté de Kolda

L'armée sénégalaise et celle gambienne ont organisé des patrouilles conjointes le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. L’opération a mobilisé les éléments de la zone militaire numéro 6 du côté du Sénégal et des éléments de l’infanterie de Bassé, du côté de la Gambie. L’opération s’inscrit en droite ligne dans les efforts de lutte contre le trafic du bois et des stupéfiants, la circulation des armes, et le trafic d'êtres humains. Les deux armées ont mené la patrouille dans 9 villages situés le long de la frontière. Selon le colonel commandant la zone militaire numéro 6, Théodore Adrien Sarr, ces patrouilles permettent de sécuriser les populations vivant le long des frontières. Face à la presse, il a apprécié le dynamisme des deux armées. Il a souhaité que d’autres forces de défense et de sécurité soient impliquées dans les futures opérations. Du côté gambien, on embouche la même trompette. Le lieutenant-colonel, Sadio Diadhiou croit que cette opération doit être pérennisée. Les deux armées ont offert des kits d’hygiène et des kits sanitaires aux villages visités. Lors de la cérémonie de clôture, l'adjoint au Gouverneur de Kolda a salué l'initiative qui profite aux populations vivant le long des frontières.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78066-les-armes-snga...

