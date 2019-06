Les Charcuteries Bouniche condamnées à payer plus de 4 millions à...

Le sieur Massamba Ndiaye a fait condamner hier 27 juin 2019, le Gie Les Charcuteries Bouniche. Dans son délibéré, la présidente Hélène Sarr Camara du tribunal du Commerce de Dakar a condamné Les Charcuteries Bouniche à payer à la partie civile, la somme de 4 626 250 FCFA. Cependant, le juge a débouté Massamba Ndiaye du surplus de ses demandes.

Le Gie Charcuteries Bouniche avait commis Me Oumar Diallo pour la défense de ses intérêts. En face de lui, il y avait Me Cheikh Ahmed Diop, qui a plaidé la cause du sieur Ndiaye.