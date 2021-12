Les Émirats arabes unis menacent d’annuler l’achat d’avions F-35 aux Etats-Unis Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Décembre 2021 à 13:29 | | 0 commentaire(s)| Aux Émirats arabes unis, les autorités ont menacé la semaine dernière d'annuler l'achat d’avions de chasse américains F-35 en raison « d'exigences techniques, de restrictions en matière de souveraineté opérationnelle, et d'analyse du rapport coûts/bénéfices » trop élevés. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s‘était toutefois dit « prêt à aller de l'avant si les Émirats décident de poursuivre ces projets ».

C‘est en novembre 2020 que cette transaction, longtemps attendue par Abu Dhabi, a été approuvée à la dernière minute par l'administration de Donald Trump. À l'époque, la vente de cinquante appareils F-35 aux Émirats arabes unis avait été interprétée comme une sorte de contrepartie à la normalisation des relations entre la monarchie du Golfe et l'État hébreu. Les accords dits d'Abraham avaient en effet été signés deux mois plus tôt sous l'égide de Washington.





