Les Etats-Unis sur la trace d’un possible tueur en série de SDF Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 15:50 | | 0 commentaire(s)| Plusieurs SDF ont été tués ou blessés à New York et Washington DC ces dernières semaines. Les autorités pensent qu’une même personne est responsable de ces crimes.





Ces dernières semaines, deux hommes sans abri ont été tués et trois autres ont été blessés à New York et Washington DC. Les autorités ont indiqué qu’un tueur était recherché pour ces crimes. Le «New York Post » rapporte que les services de police des deux villes ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils mettent en garde contre un «loup solitaire armé» qui s’approche de SDF en train de dormir et leur tire dessus. Les deux dernières attaques ont eu lieu samedi matin dans le quartier de Soho.



Parmi les victimes possibles un troisième SDF a été retrouvé mort à Manhattan, mais la police doit encore confirmer que ce crime est lié aux autres. La balistique trouvée sur les deux scènes de Soho samedi matin était du même calibre que les douilles trouvées à Washington, DC, ont indiqué des sources. Le suspect a été filmé par les caméras de vidéosurveillance dans les deux juridictions, vêtu de noir. À New York, il portait également un couvre-visage sombre. Les cinq fusillades ont eu lieu tôt le matin alors que les victimes dormaient, ont indiqué les autorités.



Pour l’heure, les autorités savent de manière formelle que les trois premières agressions ont toutes été commises par la même personne à Washington. Ce suspect serait ensuite arrivé le 3 mars à New York où il s’en serait pris à une nouvelle victime, avant de poursuivre, jusqu’à samedi, ses crimes. «Notre population de sans-abri est l'une des plus vulnérables et un individu qui se penche sur elle pendant son sommeil est un crime exceptionnellement odieux», a déclaré le commissaire du NYPD, Keechant Sewell, dans un communiqué publié dimanche soir. «Nous utiliserons tous les outils, toutes les techniques et tous les partenaires pour traduire le tueur en justice», a déclaré Keechant Sewell.

