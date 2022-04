Les Etats-Unis vont lever des restrictions à l'immigration liées à la pandémie

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la levée prochaine de restrictions à l'immigration mises en place au début de la pandémie, une mesure qui devrait encore augmenter les arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique, déjà à un niveau historique.



Le dispositif dit "Title 42", qui permet depuis deux ans l'expulsion immédiate des migrants arrêtés à la frontière, sera levé le 23 mai, a indiqué dans un communiqué le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.



La décision a été prise par les autorités sanitaires "après avoir considéré les conditions actuelles de santé publique et la plus grande disponibilité des outils de lutte contre le Covid-19", selon un communiqué des Centres de contrôle des maladies (CDC).



Elle a immédiatement été critiquée par les élus républicains, qui accusent l'administration du président Joe Biden d'avoir créé une "catastrophe humanitaire" à la frontière.



"Pire nouvelle pour le pays aujourd'hui: l'administration Biden va laisser entrer deux fois plus de migrants +en situation irrégulière+", a tweeté le sénateur Mitt Romney, tout en estimant qu'il s'agissait aussi de "la meilleure nouvelle politique" pour son parti à quelques mois des élections de mi-mandat.



Le sénateur démocrate modéré Joe Manchin a également dénoncé "une décision effrayante". "Nous ne sommes pas du tout prêts à faire face à cet afflux", a-t-il estimé.



Le ministre Mayorkas a reconnu que la mesure risquait d'encourager les passages clandestins.



"Nous savons que les passeurs vont propager des fausses informations pour tirer profit des migrants vulnérables", a-t-il dit. Mais, "soyons clairs: ceux qui n'ont pas de base légale pour rester aux Etats-Unis seront expulsés".



- "Pas justifié" –



Selon le ministre, le gouvernement a mis en place "une stratégie pour gérer" la hausse attendue.



Six cents agents ont déjà été redéployés à la frontière pour traiter les dossiers des arrivants, évaluer leurs demandes d'asile et expulser rapidement ceux qui ne sont pas éligibles, a-t-il précisé. D'autres hausses des effectifs auront lieu "selon les besoins".



Les flux migratoires, en forte baisse au début de la pandémie, avaient recommencé à augmenter avant l'entrée en fonction de Joe Biden, il y a un an, mais ont clairement bondi ensuite: les garde-frontières américains ont procédé à deux millions d'interpellations de migrants à la frontière sud en 2021, un record historique.



En vertu des règles adoptées pour lutter contre le Covid-19, tous les adultes et une majorité des familles étaient renvoyés immédiatement au Mexique, sans possibilité de déposer une demande d'asile sur le sol américain. Seuls les mineurs isolés pouvaient rester aux Etats-Unis.



Les défenseurs des droits des migrants, qui réclamaient depuis des mois un retour à la normale, ont donc salué la fin prochaine de la "règle 42". "Utiliser des lois sanitaires comme substitut à une politique migratoire n'a jamais été justifié", a déclaré Lee Gelernt, de la puissante association ACLU.



Ils ont toutefois réclamé une refonte plus globale du système d'asile, afin d'assurer une prise en charge rapide et "humaine" des personnes fuyant les persécutions dans leur pays.



Pendant sa campagne électorale, Joe Biden avait promis une large réforme du système migratoire mais tous ses projets de loi sont enlisés au Congrès.

