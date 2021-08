Les Folies Gruss, le spectacle reprend à Paris dès le 18/09/2021

Retrouvez dès le 18 septembre les Folies Gruss à Paris avec son spectacle équestre et aérien. La saison parisienne reprend dès le 18 septembre et jusqu’au 6 mars pour le plaisir des petites et grands. Les Folies Gruss proposent une expérience immersive d’un nouveau genre, incluant de...

Les Folies Gruss sont un spectacle qui vaut le détour ! Dès le 18 septembre 2021, les représentations du crique Les Folies Gruss vont reprendre sous le chapiteau du Bois de Boulogne à Paris. A ne pas rater.Source : https://www.podcastjournal.net/Les-Folies-Gruss-le...