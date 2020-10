Les Guinéens résidant au Sénégal dénoncent la victoire « truquée » de Alpha Condé Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Octobre 2020 à 21:16 | | 0 commentaire(s)|

Jamais une foule n’a été aussi nombreuse. L’histoire retiendra que les ressortissants guinéens résidant au Sénégal ont affiché publiquement leur ras le bol à travers une marche tenue ce vendredi à la place de la Nation ex Obélisque et ses alenteurs.Nos voisins sont sortis nombreux pour dénoncer la fraude électorale et la mal gouvernance en Guinée. Les manifestants sont revenus sur la réélection de Alpha Condé pour une troisième fois à la tête de l’Etat guinéen dans des conditions illégales. Ils estiment que c’est une élection truquée, volée par un homme qui ne devrait même pas être candidat. « C’est inadmissible . Nous nous battrons pour que la justice soit retablie. La victoire revient à Cellou » a crié avec détermination Diang woury Barry, un des marcheurs.



Source : Jamais une foule n’a été aussi nombreuse. L’histoire retiendra que les ressortissants guinéens résidant au Sénégal ont affiché publiquement leur ras le bol à travers une marche tenue ce vendredi à la place de la Nation ex Obélisque et ses alenteurs.Nos voisins sont sortis nombreux pour dénoncer la fraude électorale et la mal gouvernance en […]Source : https://letemoin.sn/les-guineens-residant-au-seneg...

Accueil Envoyer à un ami Partager