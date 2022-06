Les Habitants du quartier Saly Aérodrome très remontés contre leur maire, crient leur détresse...

Rien ne va plus entre les populations du quartier Saly Aérodrome, Médine et leur maire... Regroupées autour d'un collectif, ces mêmes populations disent que leur quartier manque de tout et malgré les promesses répétées de leur maire, rien ne bouge...



"Nous sommes au regret de vous dire que notre quartier manque de tout. Nous sommes confrontés à un problème d'eau car jusqu'à présent nous buvons l'eau des puits et nous demandons des adductions d'eau.



Sur le plan de l'éducation nous n'avons qu'une seule école élémentaire et cette école a 12 classes dont 03 abris provisoires. L'insécurité est galopante faute d'éclairage. Nous sommes outrés quand on entend que notre maire a été choisi comme le meilleur Maire. Nous marquons notre désaccord total et que ceux qui le disent sachent qu'ils nous ont causé beaucoup de tort", tonne Assane Sarr habitant du quartier et président de la commission sociale de leur collectif au micro de Dakaractu Mbour...

