Les Images du Mariage de Bineta Khouma Diop homonyme de Bineta Khouma saphyr Couture et de Bassirou Diallo

Le Ministre du Tourisme et des transports aériens, a tenu ce lundi 16 Mars 2020 sa réunion d’évaluation sur le dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus, avec les experts du Ministère de la santé et l’action sociale et ceux de son département.



AINSI, en accord avec les instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, la seconde phase du plan de riposte contre le coronavirus a été engagée.



S’appuyant sur les recommandations des professionnels de la santé et de l’OMS en vue de rompre la chaine de transmission du virus;

Appréciant l’avis des experts sur le risque pour notre aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de devenir un espace de contamination, qui à terme, pourrait faire de notre pays l’épicentre de la pandémie du coronavirus;



Le Ministre Alioune Sarr a pris la mesure suivante:



La suspension de tous les vols en provenance et à destinations des pays suivants : France, Espagne, Italie, Belgique, Portugal, Tunisie, Algérie, EN PLUS du Royaume du Maroc pour lequel les vols sont suspendus depuis hier 17 MARS à zéro heure une minute (00h01).



 Les Vols Cargo et les évacuations sanitaires ne sont pas concernés.



La mesure prendra effet ce mercredi 18 Mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours.



