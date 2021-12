Bamboula aux Impôts et domaines : Avec un déficit de 200 milliards, le DG se tape un appart à 600 millions F CFA, équipé à 432 millions F CFA et... La Direction générale des Impôts est dans l'impasse avec un gap de recettes de plus de deux cents (200) milliards de francs CFA. Oui vous avez bien lu et l'unique responsable ne serait d'autre que le Directeur Samba Bassirou Niasse, argumente la source de Leral qui a fini de tout recouper.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Décembre 2021 à 05:27 | | 0 commentaire(s)|

Selon la source de Leral, "Comment pérenniser une Direction générale dont le DG est perpétuellement en voyage et dont la maison tangue comme un bateau ivre?", s'est-elle interrogée.



Catalogué comme un voyageur permanent devant l'Eternel, il passe le plus clair de son temps à l'extérieur. Et au moment où on écrit ces lignes, Leral est en mesure de vous dire qu'il est aux Etats-Unis, précisément à Washington.



Un appartement à 600 millions, 432 millions d'équipement en meubles



Nommé à la DGID, Samba Bassirou Niass snobe le patronat et vise, selon notre source le poste de Ministre des Finances. "Alors que les Impôts sont déficitaires de 200 milliards F CFA, il s'est tapé un appartement de 600 millions F CFA, équipé à 432 millions F CFA en meubles, taillés sur mesure depuis l'Italie".



Le Dg des Impôts et domaines préfère son véhicule de marque Q7, laissant celui de service à ses enfants ou épouse pour le marché.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook