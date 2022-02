Les Ivoiriens s'inquiètent de l'augmentation des prix des produits de base

Le sujet est sur toute les lèvres. L’augmentation récente du prix du carburant, de 615 francs CFA à 635 francs, et des produits de première nécessité, notamment la viande de boeuf et l’huile de cuisine, pèse sur le porte-monnaie des ménages ivoiriens. Jean-Philippe Koffi, président de l’Union fédérale des consommateurs de Côte d’Ivoire, demande désormais au gouvernement d’agir. Selon lui, le blocage temporaire des prix de certains produits de grande consommation ne suffit plus.



« La méthode qui consiste à bloquer les prix a montré ses limites dans le temps. La loi dit que les prix peuvent être bloqués trois mois renouvelable une fois, dont six mois maximum. Et après ces six mois justement, nous assistons à une flambée des prix. Les derniers blocages ont eu lieu en juillet 2021. aujourd'hui en début d'année, vous constatez avec nous tout ce qu'il y a comme hausse. Il faut passer à autre chose, il faut passer à une régulation franche des prix. »