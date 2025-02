Les Jeudis littéraires du CCRBS : Un 4ème numéro riche en émotions et en partages

Ce jeudi 20 février 2025, le Centre Culturel Régional Blaise …

Ce jeudi 20 février 2025, le Centre Culturel Régional Blaise Senghor (CCRBS) a vibré au rythme de la quatrième édition des “Jeudis littéraires”, un rendez-vous incontournable du paysage culturel sénégalais.

La journée a débuté par une visite guidée de la bibliothèque nouvellement rénovée du centre, offrant ainsi aux visiteurs un espace modernisé et propice à la lecture. Madame Fatou Sène, directrice du CCRBS, a ensuite souhaité la bienvenue aux participants, mettant en avant l’importance de la lecture et des rencontres littéraires dans la promotion de la culture.

Hommage à Magueye Touré et son recueil “Électrons Libres”

La première partie de la cérémonie était consacrée à Magueye Touré, auteur du recueil de nouvelles Électrons Libres et directeur de la Francophonie. Le professeur Abdoulaye Racine Senghor, modérateur de l’événement, a présenté l’auteur et son parcours avant de laisser place à une session de lecture et d’échanges.

Des élèves des établissements David Diop Mendès, John Fitzgerald Kennedy, Ngalandou Diouf, Mame Abdoul Aziz Diabakh ainsi que des abonnés de la bibliothèque ont lu des extraits du recueil, partageant leurs impressions et interrogeant l’auteur sur ses inspirations et son processus d’écriture.

En réponse à ces interventions, Magueye Touré a exprimé sa gratitude envers l’auditoire et s’est livré à un échange enrichissant avec les participants.

Un hommage vibrant à Ibrahima Lo

La seconde partie de la cérémonie était consacrée à un hommage à M. Ibrahima Lo, directeur du Livre et de la Lecture. Sous la modération inspirée du professeur Abdoulaye Racine Senghor, éditeurs, bibliothécaires, écrivains et autres acteurs du monde du livre ont salué le parcours exemplaire et l’engagement sans faille de M. Lo à travers des témoignages poignants.

Le point d’orgue de cet hommage a été la prestation des Clapiens, membres du Club Littérature Art et Philosophie, qui ont offert une performance émouvante en l’honneur de M. Lo, le submergeant d’émotion jusqu’aux larmes.

En guise de conclusion, M. Ibrahima Lo et le directeur de cabinet du secrétaire de la Culture ont exprimé leur satisfaction quant à la richesse et à la convivialité de cette édition, qui a réuni de grandes figures de la littérature sénégalaise.

Ainsi, les “Jeudis littéraires” du CCRBS confirment leur rôle de carrefour des lettres et de la pensée, un espace où les écrivains et les lecteurs se rencontrent pour célébrer ensemble la magie des mots.

