Les Lions attendus à Dakar cet après midi

Annoncés à Dakar ce samedi au petit matin, les Lions ne sont finalement pas arrivés.



En effet, il a été convenu qu’ils devaient quitter Kaluga hier vendredi vers les coups de 16 heures locale (13 h Gmt) pour arriver à Moscou 19 heures (16 h Gmt). Et de la capitale Russe, ils devaient rallier Dakar par vol spécial à 22 heures (19 heures Gmt) pour arriver à destination au petit matin.



Malheureusement, les Lions n’ont pu se déplacer à l'heure prévue. Pour la bonne et simple raison que l’avion qui devait venir les chercher a opposé un niet catégorique. Les responsables de la compagnie ont exigé d’être payés à l’avance. Finalement, c’est hier, dans l’après-midi que les dirigeants sénégalais ont effectué le virement pour ladite compagnie.



Pourtant, les proposés à la logistique avaient déjà acheminé les bagages à l’aéroport de Moscou. Finalement, ils étaient obligés de ramener les bagages à Kaluga puisque personne ne savait la date exacte du retour. Face à cette situation, et sachant que les clubs ne donnent pas plus de 20 jours de vacances à leurs pensionnaires engagés dans la coupe du monde, les joueurs ont décidé de ne pas attendre un avion dont ils n’ignorent la date de la disponibilité.



Mais, ils auraient été convaincus par les fédéraux qui ont eu la confirmation que le vol serait disponible ce samedi. Joint par téléphone, le 2ème vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow a confirmé l’information. « Tout est finalement rentré dans l’ordre. L’équipe quittera ce samedi vers les coups de 14 heures. On ne sait pas l’heure à laquelle on arrive. Il faut estimer 8 heures de vol », a-t-il dit.



Source: Record