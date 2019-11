Les Ministres des Affaires étrangères du G20 se sont penchés à Nagoya au Japon sur les questions commerciales, les ODD et l’Afrique Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Monsieur Amadou BA a représenté notre pays sur invitation de SEM Toshimitsu Mégi, à la réunion des ministres des affaires étrangères du G20 tenue à Nagoya au Japon.



Cette réunion, qui clos la présidence dynamique du japon, a examiné trois thématiques principales, à savoir les questions commerciales, les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Afrique et le G20.



Lors des travaux, il est ressorti la nécessité de conduire des réformes, pour avancer sur les sujets tels l’Agriculture, la Pêche mais aussi prendre en compte les progrès en matière de Commerce électronique et d’Economie numérique. Les délégations ont aussi mis l’accent sur l’importance de la dimension genre, la promotion d’un système fiscal équitable et d’une politique en matière d’intelligence artificielle centrée sur l’homme.



Tenant compte de l’impact des enjeux géopolitiques sur le commerce international, les discussions ont révélé l’impératif de préserver les règles commerciales consacrées par l’OMC, dans l’esprit du multilatéralisme.



S’agissant des ODD, les délégations ont relevé les retards enregistrés dans leur mise en œuvre et formulé des recommandations sur l’impératif du plaidoyer politique par le G20 afin que les ressources nécessaires soient mobilisées en faveur du développement durable, suivant une approche multi secteur et multi acteur. À ce sujet, les participants ont salué l’initiative du Secrétaire général des Nations unies de réunir au sommet, en marge de la 74e assemblée générale de l’ONU, le forum politique de haut niveau et la conférence sur le financement du développement durable.



La réunion de Nagoya a également servi de lieu de partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de développement du



La séance consacrée à l’Afrique a fait ressortir le nexus entre paix, sécurité et développement durable. Aussi la réunion a-t-elle offert l’opportunité pour les membres du G20 de faire le point sur leurs priorités et initiatives en direction du continent.

