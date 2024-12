Les Nations unies à la recherche de 47 milliards de dollars US, pour venir en aide à 190 millions de personnes

L’Organisation des Nations unies a lancé un appel aux dons de 47 milliards de dollars US, plus 29 mille milliards de francs Cfa, pour apporter une assistance humanitaire, à quelque 190 millions de personnes localisées dans 32 pays, a-t-on appris de son bureau de coordination des affaires humanitaires.

‘’ Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires lancent un appel de 47 milliards de dollars américains pour 2025, afin de venir en aide à 190 millions de personnes dans le monde ’’, lit-on sur le site du bureau de coordination des affaires humanitaire des Nations unies.



Cet appel a été lancé à la suite de projections faites sur la situation humanitaire mondiale pour l’année 2025, durant laquelle près de 305 millions de personnes dans le monde auront besoin d’une aide vitale, souligne-t-on.



‘’ Alors que le monde brûle, ce sont les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap et celles vivant dans la pauvreté, qui paient le plus lourd tribut ’’, a déclaré Tom Fletcher, le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence.



Dans des propos rapportés par OCHA, M. Fletcher fait remarquer que les différents conflits à travers le monde, les changements climatiques et d’autres crises multiformes, sont à l’origine de cette situation de vulnérabilité dans le monde.



‘ ’La communauté humanitaire est prête à agir pour venir en aide aux survivants épuisés par la guerre, aux familles déplacées, aux enfants affamés. Nous devons reprendre et gagner le combat pour l’humanité ’’, a-t-il tenu à rappeler.















Aps