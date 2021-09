Les Pays-Bas assouplissent les restrictions et adoptent un pass sanitaire Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi un assouplissement à partir du 25 septembre des restrictions sociales mises en place contre l'épidémie de Covid-19 et la création d'un pass sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et discothèques.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2021091410461353...

