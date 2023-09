Les « Pèlerins de la Communion » à Nazareth: Dans l’antre de l’enfance cachée de Jésus-Christ Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2023 à 05:48 | | 0 commentaire(s)|

Située au Nord d’Israël, proche de Cana (là où se déroulèrent les noces de Cana), Nazareth, le cœur de la Galilée, est la plus grande ville arabe d’Israël. Elle compte, aujourd’hui, 210.000 habitants dont 85.000 juifs. Jadis, petit village au point de ne pas être cité dans l’ancien Testament, Nazareth occupe une place de choix […] Située au Nord d’Israël, proche de Cana (là où se déroulèrent les noces de Cana), Nazareth, le cœur de la Galilée, est la plus grande ville arabe d’Israël. Elle compte, aujourd’hui, 210.000 habitants dont 85.000 juifs. Jadis, petit village au point de ne pas être cité dans l’ancien Testament, Nazareth occupe une place de choix dans l’Évangile. En effet, c’est ici où le Messie a passé les trente premières années de sa vie avant son ministère public. De notre envoyé spécial, Gaustin DIATTA NAZARETH – Les pèlerins sénégalais ont quitté, le jeudi 31 août 2023, la ville de Jérusalem, après la messe de 09 heures, célébrée au Patriarcat latin. À 10h, tous les bus les transportant quittent la ville « trois fois sainte » où ils ont passé plus d’une semaine et prennent la direction d’une autre ville qui a les mêmes caractéristiques : Nazareth. La traversée vers cette autre ville du Messie n’a pas été de tout repos. Le voyage a été long. Pour rallier cette terre sainte, les pèlerins ont passé plus de quatre heures sur les routes. Avant d’arriver à destination, ils ont traversé beaucoup d’agglomérations telles que Tel Aviv, la capitale administrative et diplomatique d’Israël. Mais aussi Emmaüs, du nom de ce lieu saint où Jésus était apparu aux deux disciples, Cléophas et Siméon, après sa résurrection. Un disciple, c’est celui qui a suivi Jésus-Christ, du baptême jusqu’au Cénacle, c’est-à-dire, la dernière scène. Sa mère, la Bienheureuse Vierge Marie est passée également par Emmaüs quand elle se rendait dans le Judée, près du quartier En Karem pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. Nazareth compte beaucoup de lieux saints. On peut citer, entre autres, la Basilique de l’Annonciation, inaugurée en 1964 par le Pape Paul VI et consacrée en 1969. Elle est la plus grande du Moyen-Orient. Cette église est construite sur le lieu où l’ange Gabriel annonça à Marie qu’elle portait dans son ventre, l’enfant de Dieu. Outre cette Basilique, Nazareth présente aux visiteurs, la Fontaine de la Vierge, la synagogue, l’église orthodoxe Saint Gabriel, l’église Saint Joseph, l’époux de Marie.

Césarée maritime, « la prison de Saint Paul »

Sur la route de Nazareth, les fidèles catholiques ont eu l’occasion de faire une petite balade dans la vieille ville de Tel Aviv où se trouve l’église de Saint Pierre, jouxtant la mer Méditerranée et sur laquelle trône la baleine, symbole de l’ancien quartier de Tel Aviv. De loin, on contemple la nouvelle Tel Aviv avec ses hôtels en bordure de mer. Après ce petit tour, les bus reprennent la route de Nazareth. On dépasse la ville de Netanya, avec son magnifique stade de football doté de deux tribunes couvertes. Le temps file. La montée vers la ville où le Christ a passé son enfance se poursuit. Mais, avant, nous faisons escale à Césarée maritime, la ville romaine. À notre montre, il fait déjà 12h 55mn, heure locale. La visite dans ce site de la Césarée maritime fondée par le roi Hérode est une étape importante dans le pèlerinage puisque c’est de là où partait Saint Paul pour aller évangéliser les autres citoyens du monde. Sur place, on y trouve une grotte où Saint Paul avait été fait prisonnier.

Après Césarée maritime, la cité où habite le Premier ministre de l’État d’Israël, Benjamin Netanyahou, cap sur le Mont Karmel, la Terre du prophète Éli qui avait épousé une païenne. Ici, nous sommes à plus de 1000 mètres d’altitude. Hier, « les pèlerins de la Communion » ont visité l’endroit où il a eu à égorger « les 450 prophètes de Baal ». « Après avoir égorgé les 450 prophètes de Baal, il fuit le Mont Karmel, se cache dans le désert dans une cabane. Il se fait nourrir par un corbeau, puis il effectua un long voyage vers Jéricho d’où il monta au ciel. Les Chrétiens le célèbrent le 19 juillet. Le prophète Éli est né tout proche du lac Tibériade », confie Danielle Milher, une guide israélienne. Le Mont Karmel est un site habité par des Druzes. Ce sont des Arabes non musulmans qui sont très liés à l’État israélien et qui font le service militaire obligatoire. Peu avant 18h, les pèlerins débarquent enfin à Nazareth où ils vont séjourner pendant trois jours. Rose Dibor Sène, Eva Ngandu, François Charles Mendy, Stéphanie Jeanne Mariétou Diatta ainsi que Edwige Marie Olga Adékplovie, tous des « pèlerins de la Communion » se disent fiers d’avoir suivi les pas du Christ à Jérusalem. À Nazareth, ils vont vivre une nouvelle expérience avec celui qui a vaincu la mort sur la Croix ! LE PÈLERINAGE Une histoire de couples Unis de Wango ( Thiès) à Jérusalem, Félix Ndione et son épouse Véronique Ndione sont un couple à donner en exemple à la jeune génération. Ils effectuent ensemble, pour la deuxième fois, le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. Comme pour dire que cette démarche de foi est aussi une affaire de couples. Par Gaustin DIATTA, envoyé spécial à Jérusalem JÉRUSALEM– Trésorier général du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec), une gestion qui lui a été confiée par les évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, Félix Ndione est un habitué des pèlerinages. Il fait des va-et-vient en Terre sainte comme s’il se promenait dans son Wango natal, du nom de ce quartier très célèbre de la ville de Thiès à majorité « Sereer Noon ». Il a, à son actif, cinq voyages aux lieux saints de la chrétienté. « Ce chemin, c’est la cinquième fois que je l’emprunte », confie-t-il, avec fierté et un sourire qui en dit long sur sa détermination à continuer à fouler la Terre sainte tant que sa santé le lui permet. « J’ai dit ceci à mon épouse : si on a deux sous, avant d’aller en vacances à Paris ou dans les autres villes, je préfère payer ce billet et aller suivre le Seigneur », souligne M. Ndione. Ancien cadre du secteur bancaire à la retraite, Félix Ndione a, en 2013, décidé de faire le voyage avec son épouse Véronique Ndione. Une façon de vivre ensemble cette expérience avec le Seigneur dans la mesure où ils ont été unis par le Dieu vivant « pour le meilleur et pour le pire ». Une décennie plus tard, c’est-à-dire, en 2023, le couple Ndione refait, à nouveau, la montée vers Jérusalem, Rome et Lourdes. D’où ce refrain de joie entonné par l’époux. « C’est la deuxième fois que je viens en Terre sainte avec mon épouse. La première fois, c’était en 2013. Cette année, nous avons voulu renouveler cette démarche de foi et nous rendons grâce au Seigneur », affirme le trésorier général du Cinpec. Paroissien de Marie-Reine de l’Univers de Thiès où il fut maître de chœur, de Notre-Dame de la délivrande de Popenguine et sainte Joséphine Bakhita des Maristes, Félix Ndione précise que c’est une « excellente chose d’effectuer ce pèlerinage avec la personne qu’on aime. D’après M. Ndione, on se rend aux lieux saints de la chrétienté « pour nous ressourcer parce qu’on ne boit pas une seule fois pour étancher sa soif ». De plus, indique-t-il, on a encore soif de ce Dieu vivant. « Tant que nous vivons, nous avons encore besoin de lui. Car, il est l’Alpha et l’Oméga. Donc, nous vivons pour le Seigneur », insiste-t-il. Félix Ndione dit avoir versé des larmes quand il s’est rendu en Terre sainte pour la toute première fois. C’était en 2005. Tout comme son époux, Véronique Ndione dit également avoir vécu des moments intenses dans la foi. Elle rend grâce à Dieu qui leur a permis de vivre cette expérience. Mme Ndione a dit sa détermination à continuer à éduquer ses enfants dans la foi afin qu’ils puissent suivre leurs pas. Une fois en Terre sainte, papa et maman ne cessent de prier pour leurs enfants (un garçon et deux filles). Pour l’édition 2023 du pèlerinage, au moins 19 couples ont été enregistrés. Parmi lesquels, le couple Ndour Maurice et Madeleine. Chaque couple a dû décaisser deux fois trois millions de F Cfa, dans le but de renforcer leur foi en étant chacun, près de l’autre.



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-pelerins-de-la-communion-a...

