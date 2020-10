Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, un 23e rendez-vous pour "Gouverner" Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Et en cette période de remise des Nobel, c’est une Nobélisée qui clôturera les 23e rendez-vous de l’histoire de Blois. E...





Source : Les Rendez-vous de l’Histoire ont décidé de maintenir cette rencontre annuelle et c’est une excellente nouvelle. Ils ont été introduits par une excellente conférence de l’anthropologue Pascal Picq sur "L’évolution créa la Femme : de la division des tâches à la discrimination économique", et qui a en avant-première, présenté son dernier livre.Source : https://www.podcastjournal.net/Les-Rendez-vous-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager