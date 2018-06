Les Sénégalaises : Ces femmes à l’Élégance Exotique et Mondaine Les femmes sénégalaises sont les plus élégantes d'Afrique. Feem : Femme à l'Elégance Exotique et Mondaine. Au Sénégal, on dit d'une femme que « dafa bari feem » quand elle a du feeling ou quand elle use de subterfuges pour plaire et séduire.

