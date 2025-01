Les Sumériens : Une civilisation fascinante et les mystères des Anunnaki Les Sumériens figurent parmi les civilisations les plus influentes de l’histoire de l’humanité. Leur génie et leurs innovations, il y a plus de 5 000 ans, continuent de marquer notre monde moderne. Voici un aperçu de leurs plus grandes réalisations :



Les inventions majeures des Sumériens :

L’écriture (cunéiforme), une première mondiale.

La roue, révolutionnant le transport et la logistique.

Les systèmes d’irrigation sophistiqués, favorisant l’agriculture.

Une agriculture organisée et planifiée.

Les mathématiques, incluant un système sexagésimal.

Un calendrier lunaire précis.

L’émergence de l’État urbain.

Les ziggourats, ces majestueux palais-temples.

Les premiers codes juridiques écrits.

Une riche littérature, dont l’épopée de Gilgamesh.

Les débuts de la navigation.

La fabrication de briques.

La métallurgie.

L’art du brassage de la bière.

Les premiers systèmes de comptabilité.

Les premières écoles, appelées Édubba.

Une bureaucratie gouvernementale avancée.

Une architecture monumentale.

L’astronomie et des cartes détaillées du système solaire.

La musique et les instruments.

Une civilisation en avance sur son temps

Les Sumériens possédaient une connaissance astronomique remarquable. Leurs tablettes d’argile montrent des cartes détaillées du système solaire, avec des descriptions étonnamment précises des planètes et de leurs orbites. Cette sagesse, acquise à une époque aussi lointaine, soulève des questions : comment ont-ils pu maîtriser un savoir aussi avancé ?



Certains associent ces prouesses à leur croyance aux Anunnaki, des êtres célestes qu’ils considéraient comme des divinités venues des étoiles. Selon les tablettes d’argile retrouvées, ces êtres auraient influencé leur civilisation et leurs connaissances.



Les Anunnaki et les mystères de l’origine

Les récits sumériens décrivent les Anunnaki comme des dieux venus de Nibiru, une planète mystérieuse, pour gouverner et façonner l’humanité. Ces divinités auraient été au cœur de leur vie quotidienne et de leurs mythes. Des textes comme l’épopée de Gilgamesh, Atrahasis ou Enuma Elish font état de ces êtres puissants, de leur rôle dans la création du monde, et même d’un déluge provoqué par leur colère.



Les similitudes entre les ziggourats mésopotamiens, les pyramides égyptiennes, et les temples d’Amérique latine alimentent l’idée que les Anunnaki ou des êtres similaires auraient influencé plusieurs civilisations. Cette théorie est notamment popularisée par des auteurs comme Erich von Däniken, qui les qualifie « d’astronautes préhistoriques ».



Une influence mondiale ?

Les Sumériens ne sont pas les seuls à mentionner des êtres venus des étoiles.



En Égypte, les dieux comme Râ sont associés à des voyages célestes dans une « barque solaire ».

En Inde, les Vimanas, des véhicules volants, apparaissent dans des textes anciens tels que le Mahabharata.

Les Dogons du Mali parlent d’êtres venus de Sirius, tandis que les Mayas, Aztèques et Incas vénéraient aussi des divinités liées aux étoiles.

Ces récits convergent vers l’idée d’une influence extérieure sur les premières civilisations humaines.



Les Anunnaki dans les récits religieux

Les récits sumériens présentent des parallèles troublants avec certaines traditions religieuses. Par exemple :



Le Jardin d’Éden pourrait être lié à Eridu, l’une des premières cités sumériennes.

Adam, ou Adamu, apparaît dans des tablettes comme le premier homme créé par les Anunnaki.

Le déluge biblique évoqué dans l’Ancien Testament trouve des échos dans l’histoire d’Atrahasis.

Censure et oubli

En 2006, un projet de film intitulé Anunnaki, dirigé par Jon Gress, aurait dû explorer ces mystères. Mais le projet fut brusquement abandonné, et tout le matériel promotionnel disparu. Certains y voient une tentative de censure, afin d’éviter de remettre en question nos croyances actuelles.



un héritage énigmatique

La civilisation sumérienne et ses liens avec les Anunnaki restent des mystères fascinants. Leur histoire, bien que souvent négligée, mérite d’être explorée pour mieux comprendre nos origines et les influences qui ont façonné le monde.



Et si les Sumériens détenaient les clés de questions encore sans réponse ?

