Les "Technologies vertes" doivent s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue" (Sg Medd)

Mercredi 25 Mai 2022

L’Ambassade de l’Autriche au Sénégal, en rapport avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a organisé ce mercredi, une Journée des "Technologies vertes". "Ce programme, en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent (PSE) et la volonté du président de la République, doit s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue de justice sociale et d'éradication de la pauvreté", a déclaré le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Amadou Lamine Guissé, qui revient sur les difficultés pour avoir un financement.