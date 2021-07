Les adieux du capitaine Touré de la Gendarmerie: Il a reçu hier la notification de sa radiation des contrôles Coucou, revoilà l’ex-capitaine, Seydina Oumar Touré radié récemment des cadres de la Gendarmerie nationale par un décret présidentiel. Sur sa page Facebook, l’ex officier de la Gendarmerie informe avoir reçu hier la notification de sa radiation des contrôles de la Gendarmerie nationale consécutive au décret signé le 17 juin 2021, par le chef de l’Etat.

Il rappelle qu’il est incorporé dans la Gendarmerie nationale le 03 décembre 2012 et nommé au grade de sous-lieutenant, le 09 mars 2015. Ce qui veut dire qu’il a servi pendant 08 années, 06 mois et 14 jours au sein de la Gendarmerie sénégalaise. Monsieur Touré reste malgré tout attaché à la Gendarmerie.



« Si demain, on m’interpellait sur le meilleur service public de la République, je répondrais sans hésiter que c’est la Gendarmerie nationale », a-t-il écrit dans un long texte.



A l’en croire, la Gendarmerie n’est et ne sera jamais à l’image d’un seul homme, quels que soit sa personnalité, son comportement ou sa position hiérarchique mais la somme de sacrifices et le reflet d’hommes et de femmes, qui sont les remparts de la cité partout et chaque jour.



Il remercie le peuple et toutes les personnes qui, à travers les réseaux sociaux dans le monde entier, lui ont apporté leur soutien et continuent de le faire aujourd’hui encore.



