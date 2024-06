Les aliments impropres à la consommation à l’origine 420.000 décès par an dans le monde (responsable)

Les maladies liées à la sécurité sanitaire des aliments touchent 600 millions de personnes et provoquent 420 mille décès par an à travers le monde, a indiqué vendredi, le lieutenant Mbaye Lèye, chef de la brigade départementale d’hygiène de Mbour.



”A travers le monde, les statistiques font état de 600 millions de personnes touchées par les maladies liées à la sécurité sanitaire des aliments, avec 420 mille cas de décès par an, dont les 40% concernent les enfants de moins de 5 ans“, a dit le lieutenant Lèye.



Il s’exprimait lors d’une journée de sensibilisation, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la sécurité des aliments.



Il a souligné l’importance de cette journée, qui est une occasion de sensibiliser les populations aux enjeux sanitaires autour de la sécurité des aliments.



Le responsable a invité au respect des règles d’hygiène pour lutter contre les maladies liées aux aliments insalubres.



Le chef de la brigade départementale d’hygiène de Mbour a salué, dans le même sillage, l’implication des “bajenu gox“ dans la conscientisation des populations.



Il a noté que les visites effectuées par ses services l’année dernière, dans plus de 1.200 établissements recevant du public, leur ont permis de conclure que toutes ces structures “commettent au moins deux infractions par jour liées à la sécurité sanitaire des aliments“.



A une dizaine de jours de la fête de Tabaski, le Lieutenant Mbaye Lèye invite les populations à plus de vigilance concernant les animaux, notamment les moutons qu’ils achètent, mais aussi à veiller sur la conservation de la viande.



