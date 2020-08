« Les assassins de l'Imam de Djibo visent à saper notre modèle de tolérance religieuse » (Roch Marc Kaboré)

La mort du grand Imam de Djibo n'a pas laissé indifférent le président du Burkina Faso. À travers deux tweets, Roch Marc Christian Kaboré a exprimé toute sa tristesse après avoir appris « avec une grande affliction » la nouvelle de l'assassinat « ignoble et barbare » du président de la communauté musulmane du Soum.



« Le meurtre de ce religieux, chef de la communauté musulmane du Soum est révélateur de la nature profondément obscurantiste et inhumaine de ses auteurs », a commenté le chef de l'Etat burkinabé. Roch Marc Kaboré estime que cet "assassinat odieux" vise à « saper notre modèle de tolérance religieuse, et les fondements de notre nation ».



De retour de Ouagadougou, El Hadji Souaibou Cissé a été enlevé par des individus armés sur l’axe Namsiguia-Djibo. Sans nouvelles de leur guide depuis mardi, jour de l'enlèvement, ses proches vont découvrir son corps sans vie à Tilléri, à 30 kilomètres de Djibo, sur le même axe. Sur le même tronçon, l’ancien maire de cette ville du nord burkinabé avait trouvé la mort dans des conditions similaires.

