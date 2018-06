Les astronomes annoncent la Korité pour le vendredi prochain

L‘Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie qui contribue au débat sur la parution du croissant lunaire avant le Ramadan et la fête de Korité s’est prononcée encore sur la date de la fête de l’Aïd El Fitr.



Dans un communiqué, le président de l’Aspa, Maram Kairé informe qu’il est sera possible de voir la Lune à l’oeil nu jeudi prochain au Sénégal. A l’en croire, la zone de visibilité couvrira l’ensemble des pays d’Afrique où le ciel est dégagé. Ce jour, ajoute l’astronome, «la lune se couchera à 20h 31, soit 52mn après le soleil qui se couche à 19h 39, ce qui est largement suffisant, avec un ciel dégagé, pour apercevoir le croissant correspondant à 1,58% de surface éclairée».



Les astronomes précisent également que le croissant du vendredi 15 Juin sera âgé de 2 jours et se couchera à 21h33, soit 2h après le coucher du Soleil. Maram Kairé et Cie ont rappelé, auparavant, qu’il sera impossible de voir la lune le mercredi 13 juin, parce que le croissant lunaire se couchera avant le Soleil. « Sachant que la conjonction aura lieu à 19h 44 après le coucher du soleil, il est important de signaler que pour le monde entier, la lune se couchera avant le Soleil», disent-ils.