Les avertissements de Thierno Alassane Sall

Le leader de la République des valeurs , Thierno Alassane Sall donné sa position sur l'affaire Ousmane Sonko. Ces images du siège du domicile d’Ousmane Sonko lui rappellent, dit-il, un certain jour de l’année 2009 quand Macky Sall fut convoqué au commissariat central de police de Dakar pour répondre d’accusations fabriquées de toutes pièces. C’était à leur tour de subir les salves de grenades lacrymogènes, rapporte L'As.



Toutefois, l’ancien ministre et compagnon de Macky Sall reconnaît que Wade, quoiqu’à la dictature enclin, a toujours eu cette retenue de dernière minute qui suspend le geste fatal. Il prévient que Macky Sall, qui s’est tiré des griffes de Wade sans une seule égratignure, ne lâche sa proie qu’une fois refroidie. Mais un jour, le vent qu’il sème dans les demeures des citoyens jusqu’aux tréfonds de leurs cœurs, avertit Thierno Alassane Sall, soulèvera l’ultime tempête pour lui. Son ami Ibrahima Boubacar Keita du Mali, avec qui il s’était égaré sur la route de Nguéniène, pourrait lui en souffler mot, dit-il.

