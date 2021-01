Les aveux d'un "Dorkaatou marteau": " L'escroquerie m'a permis de construire une maison à Dakar et..." Des Sénégalais se font souvent arnaquer par des individus malintentionnés, qui prennent leurs numéros de téléphones au hasard, les appellent pour solliciter de l'aide, en évoquant une histoire très émouvante. Piégé par un de ses victimes, Abdou Diop a fini par avouer. Il a même confié qu'il a construit une maison et a un terrain. Et tous ces biens-là, il les a eus par le biais d'arnaques téléphoniques.

