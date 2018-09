Les aveux glaçants du fils d’Assane Seck: "J’ai tué mon père avec un bâton, avant de le décapiter avec une machette"

L’enquête sur le meurtre d’Assane Seck, 71 ans, découvert dans la brousse à Keur Assane (Tivaouane), a connu une grande évolution ces dernières heures. L’Observateur dans son édition de ce samedi, renseigne que la brigade de gendarmerie Tivaouane a mis la main sur le présumé meurtrier. Il s’agit selon le journal, de l’un des fils du défunt, Gora Seck, marié et père de deux enfants.



Il a avoué son crime.



En effet, il apprend aux enquêteurs que le jour des faits, son père devait se rendre à un baptême dans une localité voisine. Il a donc choisi de l’attendre dans un endroit isolé dans la brousse. Armé d’un gourdin et d’une machette, il a surpris le vieux, en lui assénant un coup à la tête. Alors que celui-ci vient de s’affaler, il a pris la machette pour décapiter sa tête avant d’emporter celle-ci. Puis, il l’a jette dans le puits dans lequel avaient été découvert les corps sans vie de la belle-fille et du petit-fils du défunt, eux aussi, tués à la veille de la Korité.



Gora Seck a été ainsi placé en garde à vue, pour meurtre. Il ne sera pas seul à la Brigade. Car, selon le canard de la Médina, sa mère et son jeune frère sont aussi placés en garde à vue. Ils seraient complices de Gora Seck.