Les avocats de Nitdof introduisent une demande de liberté provisoire

Mor Talla Gueye alias Nitdof, pourra-t-il sortir de prison dans les prochains jours ? En tout cas, la balle est dans le camp des magistrats, ses avocats ayant déposé une demande de liberté provisoire.



Nitdof a été interrogé hier dans le fond, selon Me Khoureychi Bâ. À la fin de l'audition, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire, renseigne iGFM.



Le rappeur, qui est en prison depuis le 24 janvier dernier, avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires.