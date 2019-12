Les baccharas: la communauté indienne où la prostitution est une tradition

Beaucoup de familles indiennes préfèrent encore avoir des fils plutôt que des filles. Mais quand Heena est née, ses parents ont fait la fête. Malheureusement, c'était pour des mauvaises raisons.

Elle fait partie de la communauté Bacchara dans l'arrière-pays. Depuis des siècles, les membres de cette communauté poussent la fille aînée de la famille à se prostituer lorsqu'elle a entre 10 et 12 ans.

Quand elle vieillit, un autre frère ou une sœur plus jeune prend la relève. Cette pratique a été transmise de génération en génération comme une "tradition acceptée", et les hommes (membres masculins) vivent principalement des revenus de ces jeunes filles.

Dans certains cas, le père ou le frère est connu pour être le proxénète. Même les mariages dans leur communauté se font différemment. La famille de la mariée exige un prix élevé pour leur fille, communément appelé "dot inversée".

BBC