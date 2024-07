Les banques centrales entament l’assouplissement de leur politique monétaire

Elle relève en ce sens que la Banque centrale européenne (Bce) a entamé l’assouplissement de sa politique monétaire lors de sa dernière réunion.



Ainsi, après de multiples hausses depuis 2022, l’Institution européenne a réduit de 25 points de base ses trois taux d’intérêt directeurs, sur fond de ralentissement de l’inflation au mois précèdent.



Le principal taux de refinancement est passé à 4,25% et les taux d’intérêt de facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, respectivement, à 4,50 % et 3,75 %.



De même, la Banque du Canada a procédé à une baisse d’un quart de point (0,25 point), portant son principal taux directeur à 4,75%.



De son côté, la Réserve fédérale américaine (Fed) a opté pour le statu quo à l’issue de sa dernière réunion de politique monétaire. Les taux directeurs restent toujours dans la fourchette de 5,25% à 5,50%.



Bassirou MBAYE







Source : La Direction de la prévision et des études économiques (Dppe) du ministère sénégalais en charge de l’économie, du plan et de la coopération constate un assouplissement de politique monétaire de certaines banques centrales.Source : https://www.lejecos.com/Les-banques-centrales-enta...

