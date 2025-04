« Les défis du logement au Sénégal », Par Mamadou Ndiaye, Ambassadeur de paix Depuis l’indépendance, les Sénégalais font face à des défis importants en matière de location, un problème aggravé par la cherté des prix sur le marché immobilier. De nombreuses familles peinent à trouver des logements abordables, ce qui affecte leur qualité de vie et leur capacité à planifier pour l'avenir.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|

La hausse des loyers, souvent supérieure à l’inflation, met une pression considérable sur les budgets des ménages. Les jeunes travailleurs, ainsi que les étudiants, sont particulièrement touchés, étant donné que leurs revenus ne suivent pas la montée des coûts.



Face à cette situation alarmante, nous saluons les mesures prises par l'État sénégalais, pour tenter de résoudre ce problème de logement. Parmi les initiatives récemment mises en œuvre, on peut citer la construction de logements sociaux destinés aux populations à revenus modestes, ainsi que des réglementations visant à encadrer les augmentations de prix des loyers.



Bien que ces efforts soient encourageants, il est essentiel que l'État continue d'investir dans des solutions durables et accessibles. La collaboration avec le secteur privé, ainsi que le soutien aux projets qui privilégient les logements à prix abordables, sera cruciale pour résoudre les problèmes de location et garantir un avenir meilleur pour tous les Sénégalais.



Aujourd’hui, les populations saluent les mesures qui consistent à revoir à la baisse, la location. Sur ce, nous invitons les populations et les services de l’Etat, à bien accompagner l’application de cette mesure présidentielle très salutaire pour les citoyens sénégalais.



C’est pour cela que je propose a l’Etat de :



Créer une Agence pour le Patrimoine Bâti du privé, sous la supervision de l'État, cela permettrait d'assurer une régulation efficace des locations et d'encourager la transparence et la responsabilité dans les transactions immobilières, tout en protégeant les droits des locataires et des propriétaires. Cela permettra à l’Etat, d’obtenir le Droit de regard sur le secteur.



Créer des bureaux locaux pour le suivi et la régulation, afin de faciliter la communication entre les citoyens et l'administration. Ces bureaux pourraient ne servir de points de contact pour les plaintes, les conseils et l'accompagnement des jeunes désireux de se lancer dans des projets locatifs ou immobiliers.



Offrir 150 m² aux jeunes de 18 ans dans leurs communes de naissance, pour stimuler l'accès à la propriété et encourager l'initiative entrepreneuriale locale. Cela pourrait aussi contribuer à réduire l'exode rural, en créant des opportunités au sein des communautés d'origine.



Ensemble, nous pouvons espérer surmonter ces défis et bâtir un Sénégal où chacun a accès à un logement décent et abordable.



