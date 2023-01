Les députés Massata Samb et Mamadou Niang, condamnés à six mois de prison ferme

Le verdict est tombé pour Massata Samb et Mamadou Niang, deux parlementaires jugés pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée Amy Ndiaye. Les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) ont été condamnés à purger une peine de prison ferme de six mois.



D'aprés nos confrères de "Sud Quotidien", ils devront, en outre, verser 5 millions FCfa à la partie civile.



Pour rappel, Amy Ndiaye avait été brutalisée, le 1er décembre dernier, lors du vote du budget du ministère de la Justice.