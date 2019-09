Les députés ukrainiens votent la levée de leur immunité parlementaire

«Ici, ce n’est pas un repère de bandits où l’on peut se cacher pendant cinq ans, c’est la représentation nationale, c’est le Parlement». Dans l’hémicycle, Volodymyr Zelenskiy a prévenu les députés d’une forte réaction populaire s’ils se refusaient à voter la levée de leur immunité parlementaire. La classe politique, dénigrée pour des affaires de corruption retentissantes, répétait en effet cette promesse depuis vingt ans.



Les novices de la politique soutiennent le projet



C’est finalement une assemblée de nouveaux députés, novices de la politique et vierges de scandales, qui a, cette fois, soutenu le projet de loi à une majorité écrasante. Ceux qui annoncent vouloir contester la loi devant la Cour constitutionnelle sont ceux qui ont parmi les réputations les plus sulfureuses.



Des justiciables comme les autres



Les députés redeviennent désormais des justiciables comme les autres. Ils ne peuvent toutefois pas être poursuivis pour leurs décisions politiques. Volodymyr Zelenskiy concrétise ainsi son projet de campagne : rénover la culture politique et donner au système judiciaire les moyens d’une refonte totale, qui doit garantir son efficacité, son impartialité, et normalement, son indépendance du pouvoir politique.