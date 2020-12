Les détails de l'inhumation de Valérie Giscard d'Estaing prévue samedi ...Macron décrète une journée de deuil national...

C'est dans le château familial de l'Etoile à Authon (Loir-et-Cher) que l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort ce mercredi soir. Et c'est dans cette commune du centre de la France que seront célébrées ses obsèques ce samedi.



Conformément à ses vœux, les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité familiale.



La dépouille de l'ancien chef de l'Etat sera ensuite inhumée sur une parcelle privée jouxtant le cimetière communal.



Pas de cérémonie nationale, à sa demande, contrairement à ce qui avait été organisée pour Jacques Chirac décédé il y a un an.



Pour autant, l'actuel président de la République a décrété un jour de deuil national. Ce sera mercredi prochain.



Emmanuel Macron qui a rendu hommage à son lointain prédécesseur. Dans une allocution télévisée ce jeudi soir, il a salué "l'audace", "le courage" et "l'intelligence visionnaire" de Valéry Giscard d'Estaing.



