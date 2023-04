Les détenus dans des conditions déplorables dans plusieurs prisons : Guy Marius Sagna déballe A Diourbel les pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction avaient entamé une grève de la faim. Mais d’après emedia.sn, ils ont mis fin à leur mouvement d’humeur la grâce à la médiation du gouverneur de la région Ibrahima Fall, du procureur Aly Ciré Ndiaye et du président du tribunal de grande instance Madické Diop.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Ces derniers ont informé les grévistes de l’affectation du juge d’instruction en charge du 1er cabinet mais que ce dernier a trouvé beaucoup de dossiers, ce qui ralenti le travail.



Et selon nos confrères pour un traitement diligent des dossiers, les magistrats instructeurs travaillent avec l’administrateur général des greffes parce que les deux greffiers affectés au niveau des cabinets d’instruction observent le mot d’ordre de grève décrété par l’Union des travailleurs de la justice.



Pour rester dans les Maisons d’arrêt et de correction pour dire que le député Guy Marius Sagna est très préoccupé par la situation des pensionnaires. D’après « l’As », l le parlementaire révèle que depuis 15 jours, plus de 100 détenus à la prison de Gossas n'ont pas pris de douche. C’est pourquoi ils ont entamé depuis hier soir une grève de la faim. Ils ont refusé de prendre leur dîner.



Le député Guy Marius Sagna interpelle le Président Macky Sall, son ministre de la Justice et le Directeur de l'Administration Pénitentiaire sur la situation des détenus dans les 37 prisons du Sénégal.



Il va déposer aujourd’hui sur la table du président de l’Assemblée nationale une question écrite destinée au gouvernement.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook