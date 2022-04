Les dissidents du Ps sur le bureau politique : «Nous sommes satisfaits, la Secrétaire générale a pris en compte nos propositions» Ils avaient fait grand bruit la vielle du Bureau politique. Mais à la fin, ils se sont fait discrets. Pourtant, ils étaient attendus. Mais apparemment tout est rentré dans l’ordre. Les animateurs de l’Initiative de réflexion et d’actions socialistes (Iras) se disent satisfaits de la 15e session du Bureau politique du Parti socialiste (Ps), tenu samedi dernier. Selon NiokhobayeDiouf, interrogé par Emedia, leurs points de revendication ont été pris en compte lors de cette réunion.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

«Nous avions déposé un mémorandum avant notre conférence de presse. Dans ce document, on avait condensé tout ce qui était propositions et points de vue que l’on avait pour le parti. Du coup, la conférence de presse et la dynamique que l’on a créées ont poussé même le Bureau politique à changer complètement l’ordre du jour de la réunion. D’une manière générale, on a discuté que des points d’Iras (Initiative de réflexion et d’actions socialistes). »



« C’est avec satisfaction que nous avons constaté que la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, a pris en compte tout ce que nous avons dit, l’a rapproché avec les propositions que notre camarade, Karim Mbengue et AlphaBaila Guèye(VisionSoc ialiste), avaient faites. Elle nous a suggéré d’organiser un séminaire de réflexion ensemble pour approfondir toutes les propositions et les exigences que nous avons eues et que l’on a exprimé dans le mémorandum», a dit le responsable socialiste à Fatick.



Toutefois, les membres d’Iras ne comptent pas reculer. Ils tiennent toujours à la tenue du congrès extraordinaire du Ps. Ils vont continuer à dérouler leur agenda d’activités pour y arriver.



« Nos activités ne vont pas s’arrêter là. Nous allons faire des actions de réflexion, d’animation et de sensibilisation pour mettre la pression sur la direction du parti pour aller dans les meilleurs délais vers ce congrès extraordinaire», promet Niokhobaye Diouf.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook