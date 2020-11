Plus fréquent en automne et en hiver, le manque de vitamine D affecte les os et les muscles, ce qui peut entraîner des fractures et de l'ostéomalacie, préviennent des scientifiques, ayant mené une étude auprès des personnes agées et publiée dans US National Library of Medicine National Institutes of Health.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20201126104483916...