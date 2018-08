Les électeurs aux noms kilométriques ne vont pas parrainer

ministère de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a publié l'arrêté fixant le modèle de la fiche de parrainage, dont les mentions indiquées sont obligatoires et le nombre maximum et minimum de parrains pour chaque candidat. Le

Mais ce sont surtout les électeurs aux noms kilométriques qui doivent se faire du souci, prévient Les Echos. Car, au-delà de 32 caractères, ils ne pourront pas être pris en compte par le fichier électoral et donc n'auront pas la possibilité de parrainer un candidat



