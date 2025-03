Les éléments du Commissariat de police de Ziguinchor, saisissent des dizaines de boulettes de cocaïne Rédigé par leral.net le Samedi 15 Mars 2025 à 01:25 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ziguinchor/ Rose Diedhiou Quelques jours après son installation à la tête du Service Régional de Sécurité Publique de Ziguinchor, le Commissaire Ahmed Tidiane THIAM frappe un grand au cœur du trafic de drogue. Les éléments de la brigade de recherches ont procédé à l’arrestation d’un individu identifié sous les initiales S.J., soupçonné de trafic de drogue. L’interpellation a eu lieu lors d’un contrôle inopiné des véhicules de transport en commun à l’entrée de Ziguinchor. Les agents ont remarqué le comportement suspect d’un passager et, après une fouille, ont découvert en sa possession 26 boulettes de cocaïne. Lors de son interrogatoire, S.J. a déclaré avoir reçu la drogue de son grand frère, avec pour mission de la remettre à un individu à Dakar, qui devait ensuite l’acheminer à l’étranger. Le suspect a été placé en garde à vue pour trafic de drogue et association de malfaiteurs, tandis que l’enquête se poursuit. Dans un communiqué, la police a réaffirmé son engagement à lutter contre le trafic de stupéfiants et à assurer la sécurité des populations, de jour comme de nuit.



